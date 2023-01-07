Пушков назвал последствия отказа Германии от российского газа

7 янв. 19:49

Решение Берлина отказаться от поставок газа из России по "Северным потокам" стало причиной "большого разрыва" между странами, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

"Произошло то, что я называю "Большим разрывом" между Европой и Россией. Германия переломала становой хребет прежних отношений, отказавшись от российского газа, поступавшего к ней по Северному потоку", - пояснил парламентарий.

Он отметил, что после взрывов на газопроводах исключена даже теоретическая возможность восстановления поставок российского топлива в Германию.

Пушков добавил, что остановка поставок российского газа, которые лежали в основе "особых отношений" между Москвой и Берлином даже во время "холодной войны", отбрасывает ситуацию к периоду до знакового соглашения "газ-трубы", подписанного при Брежневе и Брандте более полувека назад.