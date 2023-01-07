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Пушков назвал последствия отказа Германии от российского газа

Пушков назвал последствия отказа Германии от российского газа

Решение Берлина отказаться от поставок газа из России по "Северным потокам" стало причиной "большого разрыва" между странами, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

"Произошло то, что я называю "Большим разрывом" между Европой и Россией. Германия переломала становой хребет прежних отношений, отказавшись от российского газа, поступавшего к ней по Северному потоку", - пояснил парламентарий.

Он отметил, что после взрывов на газопроводах исключена даже теоретическая возможность восстановления поставок российского топлива в Германию.

Пушков добавил, что остановка поставок российского газа, которые лежали в основе "особых отношений" между Москвой и Берлином даже во время "холодной войны", отбрасывает ситуацию к периоду до знакового соглашения "газ-трубы", подписанного при Брежневе и Брандте более полувека назад.

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