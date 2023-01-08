Грузия ищет $3 млрд на расширение производства электроэнергии

В условиях растущего спроса на энергоресурсы на фоне украинского кризиса власти Грузии намерены начать реализацию новых проектов в сфере энергетики, а также возродить ранее заброшенные проекты, пишет Eurasianet.

В ближайшие три года правительство рассчитывает привлечь около $3 млрд инвестиций в новые энергетические проекты, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, подводя итоги 2022 года. Пока еще Грузия может самостоятельно удовлетворять внутренний спрос на электроэнергию, но власти прогнозируют рост потребления, а также рассматривают возможность экспорта электроэнергии в Европу.

"Украинский кризис выявил еще одну проблему, с которой сталкиваются государства, - вопросы энергетической безопасности и энергетической независимости, - заявил Гарибашвили. - Грузия, конечно, обладает достаточно большими ресурсами, особенно в области гидроэнергетики, и эти ресурсы необходимо использовать самым разумным образом. Это наш главный приоритет, и мы собираемся работать в этом направлении на протяжении следующих нескольких месяцев".

В последнее время этот вопрос занимал центральное место на многочисленных заседаниях правительства. Один из стимулов, предлагаемый иностранным инвесторам грузинским правительством,- это заключение сделок в рамках так называемой модели контракта на разницу цен, которая обеспечивает стабильность доходов договаривающихся сторон в условиях колебаний цен на энергоносители.

Ожидается, что новые проекты будут иметь общую мощность 1500 МВт. В их число не входят несколько незавершенных проектов с общей установленной мощностью 800 МВт и несколько крупномасштабных гидроэнергетических проектов, которые государство планирует реализовать самостоятельно.

На фоне украинского кризиса правительство Грузии стремится обрести большую геополитическую значимость, настаивая на необходимости увеличения производства электроэнергии в стране. В том числе Тбилиси рассматривает новые проекты с Евросоюзом, который ищет альтернативные транзитные маршруты и источники энергии. Наиболее заметным среди таких проектов остается проект прокладки подводного кабеля по дну Черного моря, который соединит Грузию и Румынию, а также позволит странам-членам ЕС импортировать электроэнергию из Азербайджана.

Но Грузия не хочет довольствоваться транзитной ролью и стремится также пустить часть своей электроэнергии на экспорт. "Нам необходимо строить новые генерирующие мощности: ветряные, солнечные и тепловые электростанции, а также гидроэлектростанции, чтобы продавать нашу долю электроэнергии в ЕС. Это принесет нашей стране сотни миллионов долларов дохода, - сказал Гарибашвили в конце 2022 года.

Обсуждается строительство ветряных электростанций, небольшие гидроэлектростанций и солнечной электростанции мощностью 96 МВт в Восточной Грузии, при строительстве последней правительство ожидает значительных инвестиций от энергетической компании Masdar из ОАЭ.

Но самым большим событием стало декабрьское заявление грузинского правительства о возрождении проекта Худонской гидроэлектростанции мощностью 702 МВт. Первоначально ГЭС должна была быть построена иностранным инвестором - компанией Transelectrica, зарегистрированной на Британских Виргинских островах - на реке Ингури в Сванетии, но проект был заморожен. Теперь, заплатив $13,5 млн, чтобы вернуть проект в госсобственность, правительство, похоже, торопится начать строительство в этом году при "активном участии государства".

Худони - один из нескольких случаев в Грузии, когда власти столкнулись с сильным противодействием строительству ГЭС. Местное население на протяжении десятилетий сопротивлялось реализации проекта, строительство которого потребовало бы затопления нескольких деревень, и заявление правительства снова всколыхнуло их недовольство. Но на этот раз власти надеются переубедить местных жителей.

"Я убежден, что у нас будет эффективная коммуникация с населением, и мы получим их поддержку, - сказал министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, объявляя о решении. - Проект будет построен за счет ресурсов страны, и в конечном итоге люди увидят экономические выгоды от этого проекта".

В Грузии, стране с большим гидроэнергетическим потенциалом, строительство более крупных гидроэлектростанций на протяжении многих лет вызывало разногласия и протесты. Наиболее ярким примером остается строительство Намахвани ГЭС на реке Риони в западной Грузии в 2021 году. Этот проект вызвал длительные массовые протесты, при этом противники выражали озабоченность по поводу окружающей среды, но также все чаще ставили под сомнение экономическую жизнеспособность проекта, утверждая, что он был согласован с турецким инвестором в ущерб интересам государства.

Непрекращающиеся протесты привели к расторжению контракта с инвестором в конце прошлого года и последующему арбитражному спору. Однако власти Грузии полностью не отказались от своих планов строительства крупных ГЭС, планируя сделать это за счет бюджетных средств, очевидно, в надежде смягчить ожидаемую негативную реакцию.

Сторонники проекта утверждают, что ГЭС жизненно важны для энергетической безопасности страны. Экспорт и импорт электроэнергии в Грузии имеет сезонный характер: в течение многих лет страна была нетто-импортером электроэнергии, в летние месяцы экспортируя излишки в соседние страны.

Грузия по-прежнему может в значительной степени удовлетворять внутренний спрос за счет собственного производства электроэнергии, а доля импорта пока остается небольшой, включая российскую электроэнергию, на долю которой приходится менее 5% местного потребления. Кроме того, до четверти местного производства электроэнергии приходится на тепловые электростанции, работающие на импортном газе.

Но неясно, как долго будет хватать существующих источников энергии, ведь в последние годы потребление энергии росло быстрее, чем производство. И, как сказал Гарибашвили, необходимо развивать генерирующие мощности, поскольку нынешнее производство электроэнергии должно соответствовать устойчивому экономическому росту, наблюдающемуся в стране в последнее время.