Электромобиль-внедорожник создают в Крыму на базе "УАЗа-буханки"

7 янв. 19:16

В Крыму идет работа над созданием экспериментального электромобиля - внедорожника на базе УАЗ-452 "буханка", об этом рассказал глава ассоциации развития электромобильного транспорта "Рустрансэлектро", директор компании "Эльтавр" Михаил Демурия.

"Пришла идея - почему бы не взять серийно выпускаемый автомобиль для создания электромобиля. Так получилось, что я лично познакомился с генеральным директором УАЗа, ему понравился наш автомобиль "Эльтавр" и он предложил сделать электрический УАЗ. Завод участвует в качестве технического консультанта, автомобиль за свой счет создаем мы", - цитирует его РИА Новости.

Демурия уточнил, что "буханка" была выбрана в качестве основы для электромобиля благодаря своей универсальности и широкого распространения в России, во многих регионах которой "снег и бездорожье".

Ходовые испытания стартуют весной. Планируется, что машина будет стоить около 2 млн рублей в случае субсидии Минпромторга.