Свыше 1,2 тысяч человек спасли из снежного плена в Казахстане

7 янв. 18:52

Правоохранители, спасатели и военные в Казахстане за три дня спасли из снежных заносов на дорогах более 1,2 тыс человек, рассказали в пресс-службе МВД страны.

"С 3 по 5 января сотрудниками полиции совместно со службами ЧС и военнослужащими Минобороны было эвакуировано и спасено 1 212 человек, из них 173 ребенка", - поведал и.о. председателя комитета административной полиции МВД Казахстана Кайсар Султанбаев.

Кроме того, по его словам, были отбуксированы около 100 автомобилей.

Султанбаев призвал перед выездом узнавать о ситуации на дорогах по телефонам 112, 102 и в контакт-центре управляющей автодорогами национальной компании "КазАвтоЖол" по номеру 1403, а также не совершать путешествия в непогоду без крайней необходимости.