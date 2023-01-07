Фурам снова запретили Военно-Грузинскую дорогу

7 янв. 18:38

Движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге снова прекращено из-за метеоусловий, такое сообщение распространила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Владикавказ - Ларс - в направлении на выезд из РФ", - пояснили в ведомстве.

Запрет действует с 17:40 мск до особого распоряжения.

Напомним, движение фур на участке Владикавказ - Ларс было остановлено из-за ухудшения погодных условий с 18:30 мск накануне, сегодня днем оно было возобновлено.