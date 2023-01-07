Сухогруз сел на мель под Астраханью

7 янв. 18:31

Сухогруз, шедший в Иран, сел на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале, об этом сообщает ГУ МЧС по Астраханской области.

В ведомстве пояснили, что в 18.08 по местному времени (17.08 мск) в оперативную дежурную смену поступил сигнал о том, что на 170,8 километре канала (выход в Каспийское море) оказался на мели сухогруз "Раша-1", который следовал из порта Астрахань в иранский порт Амирабад.

"Судовой ход не нарушен. Водотечность корпуса судна отсутствует, загрязнений акватории нет", - отметили спасатели.