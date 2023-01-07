Помощники министра финансов США обсудят с европейскими коллегами санкции против России

7 янв. 18:15

Представители министерства финансов США на следующей неделе обсудят с европейскими коллегами антироссийские санкции, такое сообщение распространила пресс-служба ведомства.

В нем говорится, что помощник главы Минфина по экономической политике Бен Харрис с 8 по 13 января побывает в Латвии, Литве, Эстонии и Польше, там он проведет встречи с местными должностными лицами. Кроме того, помощник министра по вопросам борьбы с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг в период с 8 по 10 января посетит Брюссель для встреч с коллегами из Евросоюза.

В министерстве уточнили, что во время поездок Харрис и Розенберг планирует обсудить "координацию с союзниками относительно экономических мер против России" и другие смежные вопросы.

Еще одна тема - ограничение цен на российские энергоносители.