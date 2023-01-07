Полиция предотвратила теракт на Новый год в Стамбуле

7 янв. 17:33

Турецкие правоохранители схватили двоих возможных членов запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ, которые планировали устроить теракт в Стамбуле в ночь на Новый год, передает газета Sabah.

"Двое подозреваемых - граждане Узбекистана и Таджикистана - пытались за несколько часов до наступления Нового года 31 декабря уехать от следивших за ними полицейских в стамбульском районе Башакшехир, но тем удалось прострелить колеса автомобиля", - сообщает издание.

Гражданин Таджикистана, оказавшийся экспертом по взрывчатке, взят под стражу, гражданин Узбекистана будет депортирован.

В сообщении также говорится, что подозреваемые получали инструкции от террористов из Афганистана и собирались организовать "кровавый" теракт с помощью взрывчатки.