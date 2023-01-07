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Власти США попросили банки менее рьяно соблюдать санкции

Власти США попросили банки менее рьяно соблюдать санкции

Министерство финансов США призвало банки избегать слишком жесткого соблюдения санкций, сообщает Bloomberg.

По словам замглавы ведомства Брайана Нельсона, на которые ссылается агентство, боясь нарушить санкционные предписания некоторые финансовые организации действуют с "чрезмерной осторожностью", вовсе отказывая клиентам в обслуживании.

"Когда финансовые учреждения занимаются снижением рисков - без разбора отключают целые категории клиентов от финансовой инфраструктуры, обычные американцы могут быть вынуждены обратиться к нерегулируемой и потенциально опасной финансовой деятельности", - пояснил политик.

В публикации уточняется, что заявление Минфина свидетельствует о системных проблемах института санкций в США.

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