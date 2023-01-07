Власти США попросили банки менее рьяно соблюдать санкции

7 янв. 17:15

Министерство финансов США призвало банки избегать слишком жесткого соблюдения санкций, сообщает Bloomberg.

По словам замглавы ведомства Брайана Нельсона, на которые ссылается агентство, боясь нарушить санкционные предписания некоторые финансовые организации действуют с "чрезмерной осторожностью", вовсе отказывая клиентам в обслуживании.

"Когда финансовые учреждения занимаются снижением рисков - без разбора отключают целые категории клиентов от финансовой инфраструктуры, обычные американцы могут быть вынуждены обратиться к нерегулируемой и потенциально опасной финансовой деятельности", - пояснил политик.

В публикации уточняется, что заявление Минфина свидетельствует о системных проблемах института санкций в США.