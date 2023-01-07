РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Иран аварийно сократил поставки газа Турции на 70%

Иран аварийно сократил поставки газа Турции на 70%

Поставки газа из Ирана в Турцию с 1 января текущего года уменьшились на 70% относительно плана из-за поломки в газотранспортной системе ИРИ, такое сообщение распространила турецкая государственная компания Botas.

В нем говорится, что иранская сторона делает все возможное для скорейшей ликвидации последствий.

В Botas подчеркнули, что предприняли все меры для предотвращения негативного влияния на газоснабжение Турции в холодное время года, дополнительные потребности предполагается покрыть за счет подземных хранилищ, передает "Интерфакс-Азербайджан".

Напомним, иранский газ обеспечивает свыше 15% газового баланса Турции.

1395 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version