Иран аварийно сократил поставки газа Турции на 70%

7 янв. 16:31

Поставки газа из Ирана в Турцию с 1 января текущего года уменьшились на 70% относительно плана из-за поломки в газотранспортной системе ИРИ, такое сообщение распространила турецкая государственная компания Botas.

В нем говорится, что иранская сторона делает все возможное для скорейшей ликвидации последствий.

В Botas подчеркнули, что предприняли все меры для предотвращения негативного влияния на газоснабжение Турции в холодное время года, дополнительные потребности предполагается покрыть за счет подземных хранилищ, передает "Интерфакс-Азербайджан".

Напомним, иранский газ обеспечивает свыше 15% газового баланса Турции.