СМИ: Байден в ближайшие недели подтвердит намерение баллотироваться на второй срок

7 янв. 16:13

Американский президент Джо Байден намерен в ближайшие недели сообщить, что все же решил добиваться переизбрания в следующем году, пишет издание The Hill, ссылаясь на источники.

"Многочисленные источники сообщили, что президент намерен в ближайшие недели сообщить о намерении выдвинуть свою кандидатуру на второй срок", - говорится в публикации.

Предположительно глава государства сделает соответствующее заявление в феврале, уточняет The Hill, а позже, в апреле, политик скажет это еще раз "в более официальной обстановке".

Советники президента США, добавляют источники, уже устраивают совещания о подготовке цифровых материалов к будущей предвыборной кампании.