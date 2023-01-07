Дороги Кавминвод покрылись коварным льдом

7 янв. 15:59

Дорога, соединяющая Минводы с курортным Кисловодском, стала похожа на каток: причиной тому - снегопады и ночные заморозки, которые создали на трассе снежные накаты и гололедные участки, - сообщает в своем Telegram-канале Госавтоинспекция Ставрополья.

Ситуация осложняется порывами ветра. Дорожные службы обрабатывают федеральную трассу не реже одного раза в шесть часов, - говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД просят водителей соблюдать скоростной режим и правила движения на зимней дороге, а также не совершать необдуманных маневров.