Военно-Грузинская дорога заработала в штатном режиме

7 янв. 15:45

Сегодня по Военно-Грузинской дороге после временного ограничения на проезд большегрузов разрешили движение всех видов транспорта, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Северной Осетии.

"В связи с возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии, разрешено движение для всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 12:30 7 января 2023 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Напомним, движение большегрузов на участке дороги Владикавказ - Ларс было запрещено накануне с 18:30 мск из-за ухудшения погодных условий.