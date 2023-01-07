Арктические холода в столичном регионе уйдут после выходных

7 янв. 15:27

Уже в начале следующей недели в столичный регион придет потепление - температура к пятнице поднимется до минус 2 градусов, сообщил в своем Телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Обширный антициклон, наполненный аномально холодными арктическими воздушными массами, продолжает свое движение по территории Европейской России, опускаясь все дальше к югу.

"В такой ситуации предстоящая ночь на территории Русской равнины будет практически такой же морозной, как и ночь прошедшая, повышение температуры может составить лишь десятые доли градуса, однако тенденция на "потепление" уже наметилась. Уже днем в воскресенье станет на пару-тройку градусов теплее, чем в субботу, температура составит минус 15-20 градусов", - написал Леус.

Синоптик рассказал, что северные ветры в атмосфере постепенно развернутся на восточные, а потом и на южные румбы и поступление холодного воздуха в регион прекратится. В ночь на понедельник термометры покажут минус 20−25 градусов, местами до минус 30 градусов, днем ожидается минус 14−19 градусов, что пока на 12–13 градусов ниже климатической нормы.

Во вторник повышение температуры продолжится, а в среду его активизирует приближающийся с запада теплый атмосферный фронт, который вызовет усиление ветра, небольшой снег и поднимет температуру в дневные часы до минус 7−12 градусов. Ветрено и снежно будет в регионе и в четверг, а температура вернется в рамки климата – до минус 4−9 градусов. Днем в пятницу вновь не избежать небольшого снега, а столбики термометров покажут минус 2−7 градусов, что уже немного теплее нормы.

Также наиболее вероятно, что на Крещение в регионе будет не холоднее минус 8−13 градусов, - добавил Леус.