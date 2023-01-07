Пренебрежение безопасностью стоило жизни лыжнику на Эльбрусе

7 янв. 15:58

На Эльбрусе накануне снова произошло смертельное столкновение лыжников на закрытой из-за непогоды трассе, - написал на своей странице в ВК инструктор по горным лыжам Дмитрий Шишков, отметив, что сейчас на курорте "катастрофически мало снега".

"Системы оснежения не справляются, и трасса Мир - Кругозор закрыта из-за камней и льда на нижней узкой части. Вчера по ветру закрыли и Гарабаши - Мир. Райдеры лезут под сетку и спускаются по закрытой трассе. Именно на закрытой трассе произошло столкновение, то есть два не очень дальновидных райдера столкнулись, и один погиб, второй в больнице", - написал Дмитрий Шишков, передает "АиФ-Ставрополье".

Как полагает эксперт, виноват в трагедии был лыжник, несшийся по скоростному спуску.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", два дня назад на Эльбрусе турист сломал шею, врезавшись в другого горнолыжника на трассе почти под прямым углом.