Минэнерго Турции озвучило запасы черноморского газа

7 янв. 14:10

Доказанные запасы черноморского газа способны покрыть 33-летний спрос населения Турции, - сообщил сегодня министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.

"Доказанные запасы природного газа на месторождении "Сакарья" в турецком секторе Черного моря достигают 710 млрд кубометров, чего достаточно для покрытия 33-летнего спроса населения Турции", - цитирует слова Донмеза турецкое информационное агентство ANADOLU.

Поставлена цель – в течение четырех лет выйти на максимальный уровень добычи газа в Черном море, что позволит сократить импорт голубого топлива на 30%.

"На сухопутном участке работ в рамках проекта задействовано около 6500 человек, а на морском - еще 2500 специалистов. В период реализации проекта 18 иностранных инженеров получили турецкое гражданство", - отметил Донмез.

Напомним, Турция в 2020 году обнаружила в Чёрном море крупное месторождение газа, объемы которого оценили в 540 млрд кубометров. Тогда президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал месторождение крупнейшим в стране. Также он сообщал, что в Черном море обнаружено месторождение газа с запасами 58 млрд кубометров, однако впоследствии оценка запасов была увеличена до 652 млрд, а общие запасы газа в Черном море достигли 710 млрд кубометров и стоят на международных рынках $1 трлн.