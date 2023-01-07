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На курортах Сочи объявили лавинную опасность

На курортах Сочи объявили лавинную опасность

Почти все сочинские горнолыжные курорты закрыли продажу ски-пассов для горнолыжного катания, сообщили сегодня в пресс-службах популярных мест отдыха россиян.

Все трассы закрыты из-за лавинной опасности: так, курорт "Красная Поляна сообщает, что после ухудшения погодных условий и очередной проверки лавинных служб 7 января будут закрыты все трассы курорта. "Во время проверки горнолыжных трасс лавина сошла на спасателя. Он не пострадал", - подчеркнул представитель курорта "Красная Поляна", передает "Интерфакс".

Также из-за лавинной опасности закрыты трассы на курорте "Газпром". А вот в пресс-службе курорта "Роза Хутор" агентству сообщили, что из-за непогоды горнолыжные трассы закрыты лишь частично: "По погодным условиям сегодня будет доступно катание на высоте от 1,8 тыс м до 1,1 тыс м. Это трассы: Б-52, Плато, Шале, Змейка, Тритон (частично), Роза Блейд до 1,1 тыс м. Вираж, Каскад (частично), Роза Стар до 1,1 тыс м."

"Открыть катание с Пика (Роза Пик) нет возможности в связи с высокой лавинной опасностью", - подчеркивает пресс-служба.

Информация об открытии трасс будет известна сегодня к концу дня.

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