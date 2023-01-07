Азербайджан расстанется с бумажными трудовыми книжками

7 янв. 13:29

Государственное агентство занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана планирует вывести из оборота бумажные трудовые книжки граждан, - рассказал председатель правления госагентства Мустафа Аббасбейли.

Гражданам, которые после 2014 года получили свои первые трудовые книжки, в будущем не нужно будет предоставлять работодателю бумажный носитель подтверждающий его стаж.

"В области труда, министерство труда и соцзащиты готовит серьезную правовую реформу. В ближайшее время ожидается предоставление этого пакета правительству Азербайджана, а после его принятия мы не только сможем вывести из оборота физические трудовые книжки, но и весь документооборот будет осуществляться в цифровой среде", - поведал он, передает Тренд.

Тем не менее граждане, которые начали трудовые отношения еще до 2014 года, должны сохранить свою трудовую книжку, поскольку документ может пригодиться в процессах регулирования трудовых отношений и при достижении пенсионного возраста, - добавил чиновник.