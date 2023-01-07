СМИ: США пугают новые цены на нефть

7 янв. 13:15

Американские власти отказываются от предложений по покупке нефти для восполнения стратегического резерва страны из-за слишком высокой цены или несоответствия требуемым спецификациям, - пишет агентство Bloomberg.

"Министерство энергетики будет выбирать только предложения, которые соответствуют требуемым спецификациям по нефти и по цене, которая является выгодным предложением для налогоплательщиков... после рассмотрения первоначального представления министерство энергетики не будет отбирать кандидатов на февральский период", - заявили в ведомстве, передает РИА Новости.

Напомним, в октябре министерство энергетики США выставило на продажу 15 млн баррелей нефти из стратегического резерва и получило от президента Джо Байдена указание готовиться к аналогичным шагам зимой для стабилизации топливных цен после того, как ОПЕК+ приняло решение сократить нефтедобычу на 2 млн баррелей в сутки, несмотря на давление со стороны Вашингтона.