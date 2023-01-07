В России за сутки выявили 3 303 случая заражения коронавирусом

7 янв. 12:31

За минувшие сутки в России выявлено еще 3 303 новых случая заражения коронавирусом, - сообщили сегодня в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В Москве новых случаев 1 052, в Санкт-Петербурге - 313, в Подмосковье - 79. В Краснодарском крае - 31, в Ставропольском крае - 7, в Крыму - 12, в Дагестане - 13, в Кабардино-Балкарии - 4, в Адыгее - 1, в Карачаево-Черкесии - 1, в Чечне - 4, в Северной Осетии - 5, в Ингушетии - 0.

Общее число инфицированных в России достигло 21 823 855.

Выздоровели за сутки 4 463 человека, с начала пандемии - 21 241 865.

Умерло за сутки 49 заболевших, за все время - 394 035.