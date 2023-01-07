Минэнерго Турции: переговоры с Москвой об отсрочке оплаты газа продолжатся

7 янв. 12:14

Анкара ведет переговоры с Москвой об отсрочке оплаты природного газа, - заявил сегодня глава Минэнерго Турции Фатих Донмез.

"Ранее заключенные с РФ контракты продолжают действовать, мы ведем переговоры с РФ с различных аспектов... Мы обсуждаем в данный момент многие вопросы, в том числе отсрочку (платежей). Безопасность и непрерывность поставок является в настоящий момент самым важным вопросом. До сих пор у нас с Россией никаких проблем не возникало", - заявил Донмез телеканалу Haberturk, передает РИА Новости.

Обсуждение создания газового хаба в Турции демонстрирует доверие Москвы к Анкаре, Россия покрывает около 44% потребности Турции в газе, - добавил министр.

Турция попросила Россию отсрочить часть платежей Анкары за природный газ до 2024 года в попытке смягчить экономический ущерб от повышенных цен на энергоносители.

Напомним, ранее в начале ноября министр энергетики Турции сообщал, что Турция начала частичную оплату российского газа в рублях и намерена активизировать работу в этом направлении.