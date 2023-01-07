Кубани прочат ливни, грозы, снег и гололед

7 янв. 11:58

Кубанские синоптики спрогнозировали в крае сегодня ливни, грозы, снег и гололед.

"В этот день сохраняется штормовое предупреждение: ночью и утром в отдельных районах Краснодарского края - комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, переходящий в мокрый снег, ливень в сочетании с грозой, шквалистым усилением ветра 20-23 м/с; налипание мокрого снега, гололедно-изморозевые отложения. На дорогах гололедица", - сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, передает "АиФ-Юг".

Ветер западный с переходом на северный ночью и утром 6-11 м/с, местами порывы 15-18 м/с, днем 4-9 м/с, местами порывы 9-14 м/с . Температура воздуха ночью 1-6 мороза, местами в северной половине края до -8; днем -3…+2, местами в южной половине края 0-5 тепла; в горах ночью 3-8 со знаком минус, днем до +1.

Температура воздуха на Черноморском побережье ночью будет падать до -1, днем 1-6 тепла.