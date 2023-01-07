Столичный регион остается во власти арктического холода

7 янв. 11:26

В Москве и области второй день подряд фиксируют самую холодную ночь с начала зимы: к 6 часам утра температура опустилась до минус 23,4 градуса, - сообщили на портале Метеовести.

"Влияние антициклона на погоду столичного региона продолжает усиливаться, что приводит к дальнейшему понижению температуры. В такой ситуации минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы. На базовой метеостанции столицы, ВДНХ минимальная температура воздуха опустилась до отметки в минус 23,4 градусов", - говорится в сообщении.

На других метеостанциях Москвы минимальные показания термометров составили от минус 21,1 до минус 24,8 градуса. До этого самой холодной за зиму была ночь на пятницу, 6 января, когда минимум составил минус 23 градуса ровно.

На территории Подмосковья морозы вплотную подобрались к отметке в минус 30 градусов, на севере региона, в Талдоме, минимальная температура воздуха составила минус 29,4 градуса.

Сегодня в Москве и Московской области прогнозируется переменная облачность, гололедица и до минус 22 градусов, - говорится на сайте Гидрометцентра России.

Осадков не ожидается, днем в столице температура воздуха составит 20-22 градуса мороза. В ночь на воскресенье похолодает до минус 24 градусов.

В Подмосковье днем столбики термометров покажут 20-25 градусов, в ночные часы температура опустится до минус 27 градусов.

Скорость северо-западного ветра составит 8 м/с. Атмосферное давление – 759 мм ртутного столба.