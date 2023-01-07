Азербайджанские экоактивисты протестуют уже 27-й день

7 янв. 11:14

Акция протеста представителей неправительственных организаций (НПО) Азербайджана, проходящая в Карабахе в зоне временной дислокации российских миротворцев, продолжается уже двадцать седьмой день.

Недавно по Лачинской дороге в направлении Ханкенди в очередной раз проехали четыре автомашины, принадлежащие Международному Комитету Красного Креста (МККК).

Также на дороге был обеспечен беспрепятственный проезд четырех автомашин снабжения Российского миротворческого контингента, проследовавших из Ханкенди в направлении Лачина, - передает Тренд.

Напомним, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов министерства экономики, министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана и ЗАО AzerGold 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях, поэтому намеченные первоначальный осмотр и мониторинг не состоялись.