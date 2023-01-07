Иран казнил обвиняемых в убийстве члена сил "Басидж"

7 янв. 10:58

В Иране сегодня были казнены два человека, обвиненных в убийстве правоохранителя в ходе беспорядков.

"Мохаммад Мехди Кареми и Сейед Мохаммад Хоссейни, основные участники преступления, которое привело к несправедливой гибели Сейеда Рухоллы Аджамияна, сегодня утром... были повешены", - сообщили иранские власти, передает иранское информационное агентство IRNA со ссылкой на заявление пресс-службы судебной власти страны.

В начале декабря сообщалось, что суд в Иране вынес предварительный приговор 16 обвиняемым по делу об убийстве сотрудника "Басидж", военного народного подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР), из них пятеро были приговорены к смертной казни. Аджамиян погиб 3 ноября в ходе беспорядков на севере Ирана.

С середины сентября в Иране проходили массовые беспорядки из-за гибели молодой девушки Махсы Амини, которую полиция нравов задержала из-за неправильного ношения головного платка. Это событие получило широкий общественный и мировой резонанс. Жители страны обвинили в смерти Махсы сотрудников сил правопорядка.