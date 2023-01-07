Россияне празднуют Рождество Христово

7 янв. 10:45

В Русской православной церкви и некоторых других поместных православных церквях мира, а также у католиков восточного обряда и придерживающихся юлианского календаря протестантов сегодня, 7 января, отмечается один из главных церковных праздников - Рождество Христово. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл минувшей ночью провел рождественскую литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве.

Один из важнейших для христиан праздников, Рождество Христово – воспоминание о событиях более чем двухтысячелетней давности, когда беременная Богородица и ее муж Иосиф пришли в Вифлеем. Мест для них в городе не нашлось, поэтому они заночевали в пещере, предназначенной для скота, – там и родился младенец Иисус. В пещере, лежащим в яслях, кормушке для скота, вместо колыбели, изображают его на иконах и в рождественских вертепах. Первыми увидеть новорожденного пришли пастухи, которым о рождении Спасителя сообщил ангел. А еще раньше в Вифлеем направились с дарами волхвы: они увидели в небе явление, которое называют сейчас Вифлеемской звездой. Христиане призваны поступками, выражением сострадания, помощи и поддержки нуждающимся свидетельствовать о своей вере, заявил патриарх в обращении к верующим.

"В эти святые дни праздника важно не только воспринять умом, но и сердцем ощутить, что Господь действительно с нами. Однако мы призваны не только рассуждать об этом, но и своими поступками свидетельствовать о великом даре, который получили во Христе: Господь с нами, когда мы протягиваем руку помощи нуждающимся, он с нами, когда мы выражаем сочувствие и поддержку страждущему, он с нами, когда мы спешим утешить пребывающих в печали и потерявших надежду", – говорится в обращении патриарха.

Он призвал помнить о том, что для Бога не существует никаких преград, и он стучит в двери сердца каждого человека, ожидая лишь готовности явить друг другу милосердие, добро и сострадание. "Будем же беречь друг друга, уделяя внимание родным и близким, друзьям и коллегам по работе, помогая нуждающимся и обездоленным, посещая больных и немощных", – заключил патриарх Кирилл.

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан, всех граждан России, празднующих Рождество Христово, говорится на сайте Кремля.

"Этот светлый, всеми любимый праздник вдохновляет людей на благие дела и устремления, служит утверждению в обществе таких непреходящих духовных ценностей и нравственных ориентиров, как милосердие, сострадание, добро и справедливость. С глубоким удовлетворением отмечу тот огромный созидательный вклад, который вносит Русская православная церковь, другие христианские конфессии России в единение общества, сохранение нашей исторической памяти, воспитание молодежи, укрепление института семьи", - указано в обращении.

Президент отметил, что церковные организации "уделяют первостепенное внимание поддержанию межнационального и межрелигиозного мира и согласия в нашей стране, заботятся о тех, кто нуждается в помощи".

"Столь большая, многогранная, истинно подвижническая работа заслуживает самого искреннего уважения. Желаю православным христианам, всем, кто отмечает праздник Рождества Христова, здоровья, успехов и всего наилучшего", - сказал глава государства.

В Рождественскую ночь Путин присутствовал на богослужении в Благовещенском соборе Московского Кремля.