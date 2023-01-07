В Гедабекском районе Азербайджана тушили пожар на золотодобывающем заводе

7 янв. 10:28

Минувшей ночью в Гедабекском районе Азербайджана на армяно-азербайджанской границе горел завод по переработке золота и меди, отравились продуктами горения восемь человек, - сообщают местные СМИ.

"В вечерние часы пятницы на заводе по переработке золота и меди в Гедабекском районе в результате короткого замыкания в электросети произошел пожар, восемь человек отравились дымом. Пострадавшие были госпитализированы в Гедабекскую центральную районную больницу с диагнозом "отравление". На место происшествия были привлечены техника и живая сила службы пожарной охраны", - сообщает азербайджанское информационное агентство Report.

Позже МЧС Азербайджана сообщило, что пожар на заводе локализован.

"Благодаря оперативным мерам пожар был локализован. При оценке оперативной обстановки было установлено, что возгорание произошло в гальваническом цехе предприятия. В результате пожара на площади 180 кв м сгорело облицовочное покрытие цеха, а также двигатели, насосное оборудование, электрические панели", - сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Напомним, добычей золота, серебра и меди в Гедабекском районе Азербайджана занимается британская компания Anglo-Asian Mining Plc.