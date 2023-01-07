Кевин Маккарти стал новым спикером Палаты представителей США

7 янв. 10:15

Палата представителей США с 15-й попытки избрала республиканца Кевина Маккарти новым спикером, следует из результатов голосования.

Согласно результатам голосования, которое транслировали все ведущие американские телеканалы, Маккарти получил 216 голосов. Его основной соперник - демократ Хаким Джефрис - заручился поддержкой 211 конгрессменов. Еще шесть законодателей предпочли не отдавать свои голоса ни за кого.

Этот пост считается третьим по значимости в США. Без его назначения работа палаты несколько дней остается парализованной, поскольку законодатели не могут принести присягу и, как следствие, перейти к законотворческому процессу.

Нынешнее затянувшееся голосование - это 15-й случай в истории США, когда конгрессмены не смогли выбрать спикера с первого раза, последний раз такое случилось сто лет назад, в 1923 году, а до этого только в период, предшествовавший Гражданской войне. Только четыре раза за все время понадобилось больше 12 раундов голосования.

Президент США Джо Байден уже поздравил Маккарти с избранием на пост спикера палаты представителей США и заявил о настрое на совместную работу, - сообщили в Белом доме.