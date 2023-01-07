7 янв. 5:07

Азербайджанский артист Самими Фархад снялся в российском сериале "Актер".

В центре сюжета сериала актер-неудачник, который получает шанс сыграть самую сложную роль в своей жизни – роль реального человека, у которого есть семья, работа и огромное количество проблем, от решения которых зависит безопасность многих людей.

Также в сериале снялись Александр Петров, Григорий Чабан, Клавдия Коршунова, Агне Грудите, Алексей Ведерников, Александр Яцко и другие. Режиссером выступил Вано Бурдули.

Сериал будет показан на телеканале "Россия-1". Премьера уже состоялась на платформах российских онлайн-кинотеатров. Сериал снят продюсерской компанией "Среда".