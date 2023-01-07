В Сочи рухнул мост

7 янв. 2:06

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, в Сочи, в поселке Каткова Щель Лазоревского района, рухнул мост.

"В результате выпадения интенсивных осадков в горной местности Сочи произошло поднятие уровня воды в ручье в поселке Каткова Щель, в результате чего произошел размыв участка по улице Курганная", - пояснили кубанские спасатели.

В настоящее время начать ремонт моста невозможно – городские службы подождут, когда уровень воды в ручье снизится.

"К месту подтопления направлены подразделения ЮРПСО, оперативная группа Сочинского пожарно-спасательного гарнизона, АСО Кубань-СПАС, муниципальные аварийно-спасательные формирования", - добавили в кубанском ГУ МЧС РФ.