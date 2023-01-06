США выступили против турецко-сирийского диалога

6 янв. 23:03

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Администрации президента США Джон Кирби сообщил сегодня, что Белый дом негативно смотрит на планы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана наладить отношения с официальным Дамаском.

"Мы не нормализовали отношения с режимом Асада и не призывали бы никакую страну нормализовать отношения с режимом Асада", - пояснил Джон Кирби.

При этом Вашингтон будет следить за процессом переговоров между Анкарой и Дамаском. "Посмотрим, как пойдут эти переговоры, какими в действительности окажутся их итоги. Не хочу забегать вперед. Но мы, разумеется, не поддерживаем нормализацию отношений с Асадом", - подчеркнул американский чиновник.

Также он подчеркнул, что США не прекратят поддержку курдов, а турецко-сирийская нормализация может ударить по их позициям.