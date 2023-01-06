МИД Армении: мы продолжим переговоры с Турцией

6 янв. 21:59

Как сообщил сегодня пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян, Ереван намерен продолжить переговоры с Анкарой по установлению дипломатических отношений и открытию турецко-армянской границы.

"Мы положительно оцениваем устранение Турцией препятствий для прямых грузовых авиаперевозок с Арменией", - приводит Интерфакс слова Унаняна.

Пресс-секретарь армянского МИД уточнил, что ближайшие переговоры будут вестись о пересечении турецко-армянской границы гражданами третьих стран. Параллельно будут прорабатываться возможности для полного урегулирования отношений Армении с Турцией.

Напомним, что турецкое руководство не раз подчеркивало, что состояние армяно-турецких отношений зависит от прогресса в армяно-азербайджанском урегулировании.