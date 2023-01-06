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Хакеры атаковали Центробанк Ирана

Хакеры атаковали Центробанк Ирана

Как рассказал сегодня замглавы Минсвязи Ирана Амир Ладжеварди, накануне Центробанк ИРИ, а также иранские мессенджеры "Бале" и "Рубика" были атакованы хакерами.

Уточняется, что хакеры использовали атаку "распределенный отказ в обслуживании" (DDoS-атака). Ладжеварди сообщил, что хакерская активность была подавлена.

"Большинство иностранных атак в последнее время направлено против банков и финансовых учреждений, интернет-провайдеров и коммуникационных инфраструктур", - приводит слова замминистра IRNA.

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