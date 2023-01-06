Баксан выиграл федеральный конкурс ради ремонта городского парка

6 янв. 21:30

Как сообщил сегодня глава администрации городского округа Баксан Хачим Мамхегов, в городе Баксан за счет гранта будет отремонтировать городской парк "Мира, культуры и отдыха". Для этого баксанские чиновники приняли участие и выиграл Всероссийский конкурс лучших муниципальных практик.

"В номинации "Обеспечение эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления" городской округ Баксан занял пятое место и выиграл грант в размере 9 млн рублей. Мы решили направить их на дальнейшее благоустройство парка "Мира, культуры и отдыха" в городе", - приводит ТАСС слова Мамхегова.

Единственный городской парк в Баксане был построен в 2015 году, сейчас в нем есть шесть детских площадок, спорткомплекс и аллея славы. "Мы продолжим благоустраивать его территорию, оборудуем экотропы, детские площадки, планируется посадка деревьев и ряд других работ", - рассказал глава администрации.