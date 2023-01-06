"Зерновая сделка" России и Турции снизила цены на пшеницу

6 янв. 20:59

Как сообщил сегодня глава Минсельхоза Турции Вахит Киришчи, "зерновая сделка" между Москвой и Анкарой помогла существенно снизить цены пшеницы – сейчас она стоит на $120 дешевле, чем прошлым летом.

"По состоянию на 5 января по зерновому коридору на 626 судах вывезено 16,8 млн т сельхозпродукции, в том числе зерна. Если в начале конфликта в Украине цена за тонну пшеницы составляла $440, то сейчас она в пределах $320", - приводит его слова ТАСС.

Вахит Киришчи также озвучил географию вывоза украинского зерна из Черного моря: 54% было доставлено в страны Европы, 28% - в Азию, 12% - в Африку и 6% - на Ближний Восток.