Строительный сектор Европы в кризисе

Строительный сектор еврозоны переживает самый глубокий спад со времен пандемии, которая фактически спровоцировала застой экономики в 2020 году. Financial Times отмечает, что на строительную отрасль Европы влияют сильно растущая стоимость заимствований, дорогостоящее сырье и беспокойство в связи с тем, что рецессия может ускорить падение цен на недвижимость. Опубликованный S&P Global декабрьский отраслевой индекс менеджеров по закупкам составил 42,6% по сравнению с 43,6% в ноябре. Показатель ниже 50 означает, что активность падает.

Новые данные свидетельствуют о том, что сектор строительства недвижимости сокращается восьмой месяц подряд. Активность снизилась во всех трех крупнейших экономиках блока из 20 стран: в Германии, Франции и Италии.

Данные опроса менеджеров по закупкам из 650 компаний, очередной признак падения активности европейских экономик в связи с кризисом на Украине и последовавшим ростом цен, в первую очередь, на энергоносители.

Сектор строительства завершил 2022 год на ”печальной ноте”, зафиксировав резкое падение, говорит Лора Денман, экономист из S&P Global Market Intelligence.

Последний квартал 2022 года отмечен наихудшими показателями индекса с апреля-июня 2020 года, когда строительная активность была сведена на нет пандемией.

За исключением периода локдаунов в целом активность в жилищном строительстве упала до самой низкой отметки с марта 2013 года. Количество заказов на все строительные проекты снижается самыми быстрыми с сентября 2014 года темпами, сообщает S&P. Наибольшее падение по обоим показателям демонстрирует Германия.

Коммерческое строительство падает девятый месяц подряд. Самое серьезное падение происходит во Франции.

”Исходя из декабрьских данных, компании уверены, что сложные экономические условия в будущем сохраняться”, - говорит Денман. Тем не менее, по словам эксперта, уже происходит ”устойчивое снижение” ценового давления, а проблемы с поставками решаются.

В целом производство в строительном секторе еврозоны восстановилось до допандемического уровня. По данным, опубликованным европейским статистическим агентством, оно выросло на 2,2% в годовом выражении в октябре.

Однако строительные компании предупреждают о возможном коллапсе, призывая правительство вкладывать больше денег в создание энергоэффективных домов.

Тим-Оливер Мюллер, глава немецкой Ассоциации строительной индустрии, сообщил в прошлом месяце, что многим членам Ассоциации ”не просто выжить на фоне роста цен на стройматериалы и энергию”.

Согласно данным, собранным мюнхенским Институтом экономических исследований, 16,7% немецких строительных компаний сталкиваются с отменой проектов, что выше обычного уровня в 1-2%. Как сообщает федеральное статистическое ведомство Германии, количество заказов на возведение нового жилья в стране в октябре снизилось на 14% по сравнению с годом ранее.

На сектор строительства приходится 9% доходов еврозоны, поэтому беспокойство многих строительных компаний в связи с падением активности и количества заказов - плохой знак для европейской экономики в целом, которая, как ожидается, этой зимой столкнется с умеренной рецессией.

Флориан Генсе, старший экономист из управляющей фондами компании Union Investment, считает, что ”строительный сектор определенно один из самых уязвимых перед лицом изменения ключевой ставки. Если ставка поднимается, то строительный сектор в первую очередь попадает под удар в связи с тем, что инфляция сырьевых товаров по-прежнему высокая”.