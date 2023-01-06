Гия Вольский: ЕНД соревнуется в плохих словах и поступках

6 янв. 20:43

Вице-спикер парламента Грузии, депутат от "Грузинской мечты" Гия Вольский заявил сегодня, что готовящаяся к выборам председателя партия Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" проводит сейчас соревновании в том, кто из ее членов способен сделать или сказать плохое.

"У этой группы нет никакого ресурса предложить лучшую программу Грузии и лучший завтрашний день. Идет соревнование, кто больше способен сделать плохое, кто больше способен сделать плохие заявления – Хабеишвили, Мелия или тот третий кандидат в председатели, фамилию которого сразу не вспомнить", – приводит его слова Спутник-Грузия.

Отметим, что за кресло председателя ЕНД борются действующий глава партии Ника Мелия, депутат Леван Хабеишвили, бывшая участница ЕНД Нона Мамулашвили и руководитель НПО "Движение за Грузию" Георгий Мумладзе.

""Национальное движение", по сути, превратилось в лагерь заговорщиков с одной конкретной задачей – дестабилизировать Грузию и вызвать такую встряску, которая, по их мнению, приведет к смене власти", – подчеркнул Гия Вольский, выразив уверенность, что ЕНД будет стараться открыть "второй фронт" против России.