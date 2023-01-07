Экспорт венесуэльской нефти упал, несмотря на поддержку Ирана 

В ушедшем году, несмотря на поддержку, оказываемую Ираном, экспорт венесуэльской нефти упал из-за инфраструктурных проблем, американских санкций и растущей конкуренции на основном азиатском рынке страны. По данным Reuters, а наступившем году экспорт, скорее всего, вырастет в связи с ослаблением нефтяных санкций со стороны США в результате выдачи разрешения партнерам венесуэльской государственной компании Petroleos de Venezuela (PDVSA) на возобновление добычи в стране.

В прошлом году Иран усилил поддержку, оказываемую Венесуэле, за счет поставок с целью увеличения экспорта и отправки техников для ремонта перерабатывающих мощностей. Однако, по мнению экспертов, плохое состояние портов и месторождений страны, а также жесткая конкуренция со стороны России за поставки в Китай будут ограничивать экспортные достижения.

Исходя из документов и данных, собранных Reuters, PDVSA и совместные предприятия экспортировали в прошлом году около 616540 баррелей нефти в день, что на 2,5% ниже, чем в 2021 году и почти соответствует уровню 2020 года.

”Несмотря на активную помощь со стороны Ирана, произошло падение чистого экспорта из-за стагнации производства и усиления конкуренции со стороны России за поставки на китайский рынок”, - объясняет Франциско Моналди, эксперт по энергетическим рынкам Латинской Америки из Института Бейкера при Университете Райса.

Страна-член ОПЕК нарастила экспорт нефтяного кокса, метанола и других побочных продуктов нефтепереработки, что позволило частично компенсировать потерю дохода. В прошлом году объемы поставок более дешевых нефтепродуктов выросли более чем в три раза по сравнению с годом ранее до 4,36 млн тонн.

Проблемы с нефтепереработкой

По данным, предоставленным профсоюзами, НПЗ PDVSA начали год с переработки 386 тыс. баррелей нефти в день, что составляет менее 30% от производственных мощностей в 1,3 млн баррелей в день.

Дефицит нефтепродуктов в связи с перебоями в работе заводов и несвоевременным техническим обслуживанием в конце прошлого года привел к длинным очередям из водителей возле АЗС.

В стране назревает очередной топливный кризис, даже несмотря на то, что Венесуэла втрое увеличила импорт нефти до 78170 баррелей в день, в основном за счет поставок иранских нефти и конденсата, которые используются для производства экспортных сортов и топлива.

По предварительным данным за декабрь и согласно отчету ОПЕК, производство в Венесуэле составило 721 тыс. баррелей в день. Добыча увеличилась на 13% по сравнению с годом ранее и оказалась выше, чем в период пандемии, но меньше средних исторических показателей и гораздо ниже цели в 2 млн баррелей в день, поставленной PDVSA на 2022 год.

В этом году производство, по оценкам, вырастет на 100 тыс. баррелей в день, считает Моналди из Института Бейкера. По его словам, экспорт может увеличиться, если совместные предприятия смогут реализовать миллионы баррелей из хранилищ, а PDVSA будет более агрессивно конкурировать в Азии.

Американская лицензия, предоставленная компании Chevron Corp на восстановление производства и экспорта в стране, вступит в силу в этом году. В январе итальянская Eni также может получить груз венесуэльской нефти.

По данным из независимых источников, в 2022 году Венесуэла заработала $6-7 млрд на продаже нефти с учетом скидок, стоимости доставки, налоговых сборов, свопов и выплаты задолженности. Рост глобального интереса к альтернативным видам топлива привел к увеличению экспорта побочных продуктов нефтепереработки, на котором Венесуэла в прошлом году заработала дополнительные миллионы.