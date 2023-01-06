Минсельхоз Казахстана рассказал правду об уходе McDonald's

6 янв. 20:29

Как сообщили в Минсельхозе Казахстана, компания Food Solutions KZ, управлявшая сетью кафе "МакДональдс" в республике, пыталась выполнить условия американского бренда по замене российского сырья, однако бренд не дал ей достаточно времени для этого.

"Сеть ресторанов McDonald’s обеспечивалась мясной продукцией и полуфабрикатами российского производства, где у компании были расположены крупные распределительные центры. Но в связи с уходом McDonald’s из России возникла проблема с поставками сырья", - прежде всего напомнили причины возникновения проблем у бренда в Казахстане.

Food Solutions KZ предложила "МакДональдс" перейти на казахстанское мясо. "Внедрение отечественными производителями высоких стандартов компании заняло определенное время, и до перехода на местное сырье по просьбе представителей McDonald’s правительство Казахстана было и сейчас готово оказать содействие в ускорении и упрощении процедур поставки продукции из третьих стран", - рассказали в Минсельхозе.

"Заинтересованными госорганами было проведено несколько совещаний по этому вопросу. Казахстанские производители мясной и молочной продукции уже начали работу по приведению производства в соответствие с требованиями McDonald’s, и в начале 2023 года были запланированы работы по аудиту предприятий. Однако в связи с закрытием McDonald’s запланированный аудит не состоялся", - заключили в ведомстве.

Чиновники подчеркнули, что Казахстан полностью обеспечивает внутренний рынок отечественными мясными продуктами. Таким образом, уход "МакДональдс" связан с бюрократией, а не с отсутствием в стране мяса.