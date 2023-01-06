В Сочи объявлен шторм мокрого снега

6 янв. 20:15

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, в предгорье и горах Сочи до утра субботу объявлено штормовое предупреждение. Причина – налипание мокрого снега.

"С 18:00 до 19:00 и до конца суток 6 января, а также ночью и утром 7 января в предгорной и горной зоне Сочи ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях", - сказано в объявлении кубанских спасателей.

В связи с этим жителям и гостям Сочи необходимо бдительно следить за сохранностью ближайших ЛЭП, осторожно вести себя на улицах под деревьями и немедленно звонить в экстренные службы в случае аварий.

На данный момент в Мочи действует порядка ста аварийных бригад, необходимость в которых возникла из-за проливных дождей и обильных снегопадов. Также сегодня ночью в Сочи ожидается сход лавин и повышение уровня воды в реках.