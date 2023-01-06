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Нефть дорожает после новогодней просадки котировок

Нефть дорожает после новогодней просадки котировок

Вечерние торги пятницы первой недели 2023 года на лондонской бирже ICE Futures показывают рост нефтяных котировок после падения в первые дни новогодних торгов. Так, фьючерсы на март эталонной марки Brent подорожали до $79,8 за баррель, то есть на 1,41% к началу торгов.

Февральские фьючерсы на эталонную марку WTI на Нью-Йоркской товарной бирже, в свою очередь, выросли до $74,68 за баррель, то есть на 1,37% к началу торгов.

Напомним, что в первые две сессии 2023 года фьючерсы на нефть упали приблизительно на 9%, что стало рекордом новогодних торгов в XXI веке. Обвал был связан с резким ростом заражений COVID-19 в Китае и опасениями падения спроса на нефть в связи с этим, однако теперь аналитики – а вслед за ними и трейдеры – переключились на опасения перед дефицитом предложения к середине года.

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