Россия поставила фруктовый рекорд благодаря Кавказу

6 янв. 19:42

Как сообщили сегодня в Минсельхозе России, в 2022 году российские аграрии поставили рекорд по урожаю фруктов и ягод – он превысил 1,5 млн т, что на 5% больше, чем в 2021 году.

Большая часть урожая фруктов и ягод пришлась на Кубань, Ставрополье, Кабардино-Балкарию, Крым и Ингушетию. Также значительный вклад в урожай внесли Ворожеская, Волгоградская и Липецкая области.

Основу фруктово-ягодного урожая в России составляют яблоки, сливы, вишня, черешня, абрикос, смородина, малина и земляника.

В ведомстве подчеркнули, что рекорда удалось добиться благодаря росту площадей интенсивных садов и питомников – в 2022 году они выросли на 11 тыс га. Продолжение этой тенденции позволит сократить импорт фруктов и ягод.