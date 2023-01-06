Еще семь граждан Ирана попали под санкции США

6 янв. 19:29

Как сообщили сегодня в Минфине США, Вашингтон ввел санкции против еще семи граждан Ирана – на сей раз по подозрению в их причастности к продаже оружия в РФ.

"Введены ограничения в отношении шести представителей руководства и членов совета директоров находящейся под американскими санкциями компании Qods Aviation Industries, которая является ключевым производителем иранской оборонной продукции, ответственным за разработку и производство беспилотников", - сказано в пресс-релизе американского ведомства.

США продолжают обвинять Иран в продаже беспилотников России, хотя эти обвинения по-прежнему ничем не подкреплены и опровергнуты как российской, так и иранской стороной.

Седьмым попавшим под санкции иранцем является директор Организации аэрокосмической промышленности, обвиненной в контроле за производством баллистических ракет в ИРИ.