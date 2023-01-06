На дороге от Владикавказа до Ларса запретили грузовики

6 янв. 19:14

Как сообщили сегодня в ГУ МЧС РФ по Северной Осетии, на дороге от Владикавказа до Ларса на неопределенное время закрыто движение грузовиков.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Владикавказ – н. п. Ларс", - сообщили североосетинские спасатели.

Запрет введен с 18:30 пятницы.

В Грузии, в свою очередь, закрыли для прицепов и полуприцепов участок Гудаури-Коби из-за обильного снегопада.