Азербайджан поставил ненефтяной рекорд

6 янв. 18:58

Как сообщили сегодня в Агентстве поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана AZPROMO, в 2022 году республика поставила рекорд по ненефтяному экспорту – он вплотную приблизился к порогу в $3 млрд, составив $2,99199 млрд.

Таким образом, в сравнении с 2021 годом ненефтяной экспорт Азербайджана вырос на 10,3%.

Как пишет Интерфакс-Азербайджан, только в декабре 2022 года республика экспортировала ненефтяных товаров на $303,48 млн (что является падением на 14,2% в сравнении с успешным декабрем 2021 года).

Таким образом, объемы ненефтяного экспорта Азербайджана в четвертом квартале прошлого года составил $875,22 млн.

Напомним, что в 2021 году республика уже ставила рекорд по ненефтяному экспорту – тогда он достиг $2,7 млрд, увеличившись в сравнении с пандемийным 2020 годом на 47,2%.

Минэкономики Азербайджана ожидает, что к концу 2026 года годовой ненефтяной экспорт азербайджанских компаний будет составлять порядка $5 млрд.