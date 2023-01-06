Дагестан реализует пять инвестиционных проектов на 8 млрд рублей

6 янв. 18:28

Как сообщили в пресс-службе агентства Дагестана по предпринимательству и инвестициям, в этом году в республике будет реализовано пять инвестиционных проектов на 8 млрд рублей.

"Это строительство Махачкалинского ветропарка мощностью 12,5 МВт, реконструкция роботизированной молочно-товарной фермы в Сулейман-Стальском районе, строительство Дербентской солнечной электростанции, модернизация и расширение цеха для производства стеклотары "Дагестан стеклотара" в городе Дагестанские Огни, а также первый этап производства стекловолокна и изделий из него в Каспийске", - перечислили в агентстве.

Как пишет ТАСС, в прошлом году в Дагестане были реализованы шесть инвестпроектов на 4 млрд рублей.