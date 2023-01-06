В Ереване произошла смертельная драка

6 янв. 18:13

Сегодня днем в районе Канакер-Зейтун Еревана произошла драка со смертельным исходом. Свидетелей самого инцидента не было, о нем стало известно после того, как у кафе быстрого питания сотрудники ППС заметили три человеческих тела.

Как пишет shamshyan.com, полицейские увезли одного из пострадавших в драке в больницу на своей машине, двух других забрала бригада скорой помощи. Один из троих скончался в больнице, еще двое находятся в тяжелом состоянии. Личности всех троих неизвестны.

Следственная группа и оперативники под руководством начальника ГУ криминальной полиции Вардана Варданяна, а также начальник полиции Еревана Севан Кочарян сейчас работают над расследованием обстоятельств драки.

Известно, что у кафе обнаружены следы крови и окровавленная одежда белого цвета. Возбуждено уголовное дело.