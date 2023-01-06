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Минобороны Азербайджана опровергло фейк армянских СМИ о боевых потерях

Минобороны Азербайджана опровергло фейк армянских СМИ о боевых потерях

Минобороны Азербайджана распространило сегодня заявление в связи публикуемыми в армянских СМИ фейками о потеряв азербайджанской армии в 2022 году. В ведомстве подчеркнули, что тиражируемая в Армении информация является ложной.

"Армянская пресса пытается представить как боевые потери нашей армии даже граждан, умерших по разным причинам после увольнения в запас. Призываем наших граждан, представителей медиа и пользователей социальных сетей не распространять недостоверную информацию подобного рода", - сказано в сообщении Минобороны Азербайджана.

В ведомстве напомнили, что подлинные данные о потерях армии Азербайджана регулярно публикуют азербайджанские СМИ.

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