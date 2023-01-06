В Ставрополе появится "Тропа здоровья"

6 янв. 17:43

Как сообщил глава муниципалитета Ставрополя Иван Ульянченко, в этом году в городе будет организована "Тропа здоровья" в соответствии с программой "Пять шагов для городов". Ее длина составит 20 км.

"Планируется обустройство "Тропы здоровья" в Северо-Западном районе города и территории в районе урочища "Холодные родники" протяженностью около 20 000 м –создание экологической тропы, обустройство мест отдыха граждан, инфраструктуры для велосипедных и пеших прогулок, бега", - приводит ТАСС слова Ульянченко.

При строительстве "Тропы здоровья" не будет нарушен окружающий природный ландшафт, о чем свидетельствуют предварительные эскизы проекта.

Отметим, что в Ставрополе существуют экологические тропы "Русский лес", "Татарское городище" и "Эммануэлевское урочище", расположенные в лесах города.