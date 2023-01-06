Турция и Армения приготовились к восстановлению грузового авиасообщения

6 янв. 17:14

Как сообщил сегодня телеканал Habertürk, ссылаясь на свои дипломатические источники, Анкара и Ереван близки к восстановлению прямого грузового авиасообщения, соответствующее решение было принято в ходе переговоров спецпредставителей двух стран.

Минторг Турции сообщил ассоциацию турецких экспортеров о том, что препятствия для таких грузоперевозок устранены с 1 января.

При этом на телеканале не уточнили, о каких именно препятствиях идет речи и как скоро турецкие экспортеры намерены начать перевозить грузы В Армению.